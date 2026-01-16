Alvaro Arbeloa é o novo técnico do Real Madrid - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 16/01/2026 21:06

Publicado 16/01/2026 21:06

Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa voltou a comentar a eliminação para o Albacete, nas oitavas de final da Copa do Rei, na última quarta-feira (14). O espanhol evitou polêmicas em relação ao antecessor, Xabi Alonso, e assumiu a responsabilidade pela derrota por 3 a 2.

“Se alguém quer que minhas palavras sejam uma crítica ao Xabi, está muito errado. Em Albacete, faltaram ideias, preparo físico e muitas outras coisas, e eu fui responsável por isso. De agora em diante, serei responsável. É um privilégio trabalhar com Antonio Pintus, e vamos trabalhar para que os jogadores voltem ao seu melhor em todos os aspectos”, iniciou o comandante.



“Entendo que as pessoas estejam procurando alguém para culpar, mas eu trabalho para encontrar soluções. Quando as coisas não vão bem, é porque preciso ajudar melhor meus jogadores. Se eles não fazem isso, é porque eu não soube como ou porque eles não entenderam o que eu queria. Me sinto muito responsável pelo que acontece em campo”, completou.



O treinador também falou sobre a não utilização de titulares do clube merengue, como Tchouaméni, Carreras, Bellingham e Courtois, que não foram nem relacionados, além da atuação de Vini Jr, duramente criticado pela mídia espanhola.



“Em relação a isso, o elenco era composto por jogadores que podiam jogar. Os que ficaram de fora estavam lesionados ou em recuperação. Apreciei o esforço do Vini porque sei de onde ele vem e o quanto tem se dedicado. Ele nunca parou de encarar os zagueiros, de pedir a bola. Isso é o que significa ser um líder, e é isso que eu preciso do Vinicius e o que quero ver dele. Também li muitas críticas aos jogadores da base, e vocês sempre me verão defendendo-os, porque a base do Real Madrid é a melhor do mundo”, disse.