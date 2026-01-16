Alvaro Arbeloa é o novo técnico do Real MadridOscar Del Pozo / AFP
“Entendo que as pessoas estejam procurando alguém para culpar, mas eu trabalho para encontrar soluções. Quando as coisas não vão bem, é porque preciso ajudar melhor meus jogadores. Se eles não fazem isso, é porque eu não soube como ou porque eles não entenderam o que eu queria. Me sinto muito responsável pelo que acontece em campo”, completou.
O treinador também falou sobre a não utilização de titulares do clube merengue, como Tchouaméni, Carreras, Bellingham e Courtois, que não foram nem relacionados, além da atuação de Vini Jr, duramente criticado pela mídia espanhola.
“Em relação a isso, o elenco era composto por jogadores que podiam jogar. Os que ficaram de fora estavam lesionados ou em recuperação. Apreciei o esforço do Vini porque sei de onde ele vem e o quanto tem se dedicado. Ele nunca parou de encarar os zagueiros, de pedir a bola. Isso é o que significa ser um líder, e é isso que eu preciso do Vinicius e o que quero ver dele. Também li muitas críticas aos jogadores da base, e vocês sempre me verão defendendo-os, porque a base do Real Madrid é a melhor do mundo”, disse.
Após a eliminação, restam ao Real Madrid apenas La Liga e a Liga dos Campeões na temporada. No Campeonato Espanhol, o clube ocupa a segunda colocação, com 45 pontos. Já no torneio continental, soma 12, em sétimo lugar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.