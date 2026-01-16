Rwan Cruz em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - O Ludogorets anunciou, nesta sexta-feira (16), o retorno do atacante Rwan Cruz, do Botafogo. O jogador chega ao clube da Bulgária por empréstimo junto ao Glorioso.
 
 
O contrato de empréstimo tem duração inicial de seis meses e conta com opção de compra ao fim do vínculo, além da possibilidade de extensão por mais uma temporada.
Rwan Cruz viveu a melhor fase da carreira justamente no Ludogorets. Na primeira passagem pelo time búlgaro, ele disputou 82 jogos, anotou 28 gols e distribuiu 12 assistências.
O bom desempenho chamou a atenção do Botafogo, que foi anunciado como reforço em fevereiro de 2025. Pelo Alvinegro, porém, não se firmou. Ele disputou 14 jogos e dois gols.
Em agosto, o Real Salt Lake (EUA) anunciou a chegada do brasileiro por empréstimo. Por lá, disputou 12 partidas e deu uma assistência. Agora, retorna ao Ludogorets.