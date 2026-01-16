Bruninho Samudio concedeu entrevista nesta quinta-feira (15) - Reprodução / Record

Bruninho Samudio concedeu entrevista nesta quinta-feira (15)Reprodução / Record

Publicado 16/01/2026 11:54

Bruninho Samudio, filho do goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio, afirmou, nesta quinta-feira (15), que irá cobrar o pagamento de quatro anos de pensão do pai, que não compareceu a um encontro marcado entre eles na última terça-feira (13). Segundo o jovem de 15 anos, o atleta procurava a família há anos, buscando uma oportunidade para conversar presencialmente, mas faltou à reunião e deu "pouca satisfação".

"Ele vinha, [há] anos e anos, me procurando para pedir uma oportunidade de falar o que realmente aconteceu. Decidi, eu, junto com o pessoal da minha família, fazer uma reunião e escutar o lado dele. A gente marcou uma reunião. Ele que nos procurou aqui no hotel. Ele não compareceu, deu pouca satisfação no dia, depois ele quis falar que a gente caçou ele, sendo que não tem nada a ver", afirmou Bruninho, em entrevista à Record.

fotogaleria

Ele disse que Bruno, 41, o procura há mais de três anos, mandando mensagens no Instagram. Este seria o primeiro encontro presencial entre eles, que aconteceria em um hotel no Rio.

"Quando eu decido escutar ele, ele não vem. Ele dá para trás, sem dar notícias, e ainda vaza áudio dizendo que a gente que estava o procurando. Acho isso uma sacanagem, o direito eu tentei dar a ele, que era de escutar ele, ele não quis, e agora eu quero os meus, que no caso são os quatro anos de pensão que ele está me devendo."

Quando perguntado sobre o motivo dele querer escutar o pai, Bruninho respondeu que era para "matar logo" essa questão. "De tanto que ele fica falando: 'Não escutam o meu lado', eu tentei dar essa oportunidade para ele, e ele não abraçou, não quis", concluiu.

Bruninho Samudio seguiu a carreira de goleiro e joga pelo Botafogo, com convocações para a seleção brasileira de base no currículo.

Bruno se manifesta

Bruno publicou, em suas redes sociais, um posicionamento sobre o caso. Ele se defende sobre não ter comparecido ao encontro, afirmando que a avó e advogada do jovem colocaram "diversas exigências" que "fogem completamente da normalidade".

"Entre essas exigências, estava a condição de que eu deveria ir sozinho, sem a companhia sequer do meu advogado. Como todos sabem, a Justiça definiu uma medida protetiva que me impede de me aproximar do meu filho, decisão que venho respeitando ao longo de todos esses anos. Por isso, se eu tivesse ao menos o meu advogado ao meu lado, eu teria mais segurança nesse encontro", afirmou o goleiro.

Conforme a nota, ele suspeitava que o encontro fosse uma "armação". "Diante disso, creio que a intenção dela nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada à Eliza, mãe do meu filho. Havia câmeras escondidas na casa, e eles queriam que eu falasse algo relacionado à mãe dele para que isso repercutisse no suposto documentário que estão fazendo sobre o Bruninho."

Trajetória

Bruno Fernandes era goleiro do Flamengo em 2010 quando foi preso pela Justiça do Rio, suspeito de ser o mandante do assassinato de sua ex-companheira, Eliza Samudio. O corpo dela nunca foi encontrado.

Então, em março de 2013, a Justiça condenou Bruno a 22 anos e três meses, pena posteriormente reduzida para 20 anos e 9 meses. Em fevereiro de 2017, ele recebeu habeas corpus e deixou o presídio e foi contratado pelo Boa Esporte-MG. O atleta voltaria à cadeia dois meses depois, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em julho de 2019, uma nova determinação lhe concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto. Desde então, ele passou por outros clubes profissionais e amadores. Atualmente, joga no Capixaba Sport Club, que disputa a 1ª divisão do Campeonato Capixaba.