Publicado 15/01/2026 21:57 | Atualizado 16/01/2026 01:25

O ônibus com a delegação do time sub-20 do Águia do Marabá sofreu um acidente na noite desta quinta-feira (15), nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins. O clube informou que o preparador físico Hecton Alves morreu e que o técnico Ronan Tyezer, gravemente ferido, foi levado ao hospital

Segundo o comunicado, "o time estava voltando para Marabá quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização". O Águia, que foi eliminado da Copinha na última terça-feira (13), retornava para Marabá.

Veja o comunicado:

O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe do sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins, o time estava voltando para Marabá quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.



Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer gravemente ferido foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados.



O clube acompanha de perto toda a situação, e até o exato momento desta nota temos informação de que nenhum atleta foi gravemente ferido.



Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda.



Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados.

Manifestações

Por meio das redes sociais, o Botafogo lamentou o ocorrido: "O Botafogo lamenta profundamente a notícia do acidente ocorrido com o ônibus da equipe Sub-20 do Águia de Marabá, primeiro adversário do Alvinegro na Copinha 2026, que causou o falecimento de Hecton Alves, preparador físico da delegação. O Clube se solidariza e deseja forças a amigos e familiares das vítimas, unindo-se ao momento de luto da equipe".

O Flamengo também se manifestou sobre o acidente: "Nos solidarizamos com o clube, atletas, comissão técnica, familiares e amigos neste momento tão doloroso. Nossos sentimentos pela perda do preparador físico Hecton Alves e votos de pronta recuperação ao técnico Ronan Tyezer, que permanece hospitalizado", diz um trecho da nota.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) lamentou o ocorrido e informou que "em todas as partidas da Copinha Sil 2026 será respeitado um minuto de silêncio, além da próxima rodada do Paulistão Casas Bahia".