Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer gravemente ferido foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados.
O clube acompanha de perto toda a situação, e até o exato momento desta nota temos informação de que nenhum atleta foi gravemente ferido.
Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda.
Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados.
O Botafogo lamenta profundamente a notícia do acidente ocorrido com o ônibus da equipe Sub-20 do Águia de Marabá, primeiro adversário do Alvinegro na Copinha 2026, que causou o falecimento de Hecton Alves, preparador físico da delegação.— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 16, 2026
O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o grave acidente envolvendo a delegação do Águia de Marabá Sub-20, ocorrido no retorno após a disputa da Copinha.— FL4MEN9O (@Flamengo) January 16, 2026
Nos solidarizamos com o clube, atletas, comissão técnica, familiares e amigos neste momento tão doloroso. Nossos… pic.twitter.com/Xw74VQrtjv
