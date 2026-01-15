Alex Teixeira é o novo reforço do Panserraikos - Reprodução / Panserraikos

Publicado 15/01/2026 19:56

O jogador chega para disputar o Campeonato Grego e já poderá estrear nas próximas rodadas. Atualmente, o Panserraikos ocupa a última colocação da liga, com cinco pontos em 16 jogos. O elenco também conta com o zagueiro brasileiro Volnei Freitas.Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira atuou pelo clube até 2010, quando foi transferido para o exterior. Em 2022, retornou ao Cruz-Maltino e permaneceu até 2025. Sem muitas oportunidades sob o comando de Fernando Diniz, participou de 18 partidas na última temporada, quatro como titular, e não teve participação direta em gols. Pelo clube carioca, conquistou o título da Série B em 2009.