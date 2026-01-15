Thiago Silva também agradeceu pela recepção e valorizou o momento no PortoDivulgação / FC Porto
"Que noite, portistas. Obrigado por me receberem tão bem. Que energia! Que espírito de equipe. Foi tudo muito incrível", escreveu o jogador.
O defensor rescindiu contrato com o Tricolor em dezembro e fechou com o clube português para ficar mais próximo da família, que vive na Europa. Assim, assinou vínculo até junho de 2026, fim da atual temporada, mas com a possibilidade de renovar por mais um ano.
