O defensor Portugal - Ex- Fluminense , Thiago Silva celebrou sua estreia com a camisa do Porto, na última quarta-feira (14). O zagueiro esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, nas quartas de final da Taça de Portugal. Nas redes sociais, ele agradeceu pela recepção e valorizou o momento."Que noite, portistas. Obrigado por me receberem tão bem. Que energia! Que espírito de equipe. Foi tudo muito incrível", escreveu o jogador.O defensor rescindiu contrato com o Tricolor em dezembro e fechou com o clube português para ficar mais próximo da família, que vive na Europa. Assim, assinou vínculo até junho de 2026, fim da atual temporada, mas com a possibilidade de renovar por mais um ano.

