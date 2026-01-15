Segovinha é reforço do América-MG - Divulgação/América-MG

Segovinha é reforço do América-MGDivulgação/América-MG

Publicado 15/01/2026 17:33

O América-MG oficializou, nesta quinta-feira (15), a contratação de Segovinha, que pertence ao Botafogo . O jogador chega ao Coelho por empréstimo válido até dezembro de 2026.

"Tem jogador que não pede licença: provoca, arrisca, cria. Segovia chega com essa essência. É daqueles que chama o jogo, encara a marcação e transforma o campo em tela, cada toque, um traço; cada drible, uma assinatura", diz um trecho da publicação do clube mineiro, nas redes sociais.

Revelado pelo Guaraní-PAR, Segovinha chegou ao Botafogo em 2023. Ele viu um bom momento naquela temporada, mas caiu de produção junto com o time durante a derrocada no Brasileirão.

No ano seguinte, disputou apenas três jogos e foi emprestado ao RWDM Brussels, clube belga que faz parte da Eagle Football Holdings. Posteriormente, passou pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e voltou mais uma vez para o time europeu.