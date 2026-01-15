Ferran Torres marcou na vitória do Barcelona - Divulgação/X @FCBarcelona

Publicado 15/01/2026 19:42

O Barcelona continua soberano no futebol espanhol. Líder isolado e com folga em LaLiga e ainda celebrando a conquista da Supercopa, o time catalão visitou o Racing Santander pelas oitavas de final da Copa do Rei e não deu chance para a zebra. Com gols de Ferran Torres e Lamine Yamal, fez 2 a 0 fora de casa nesta quinta-feira e chegou ao 18º compromisso sem derrotas diante do oponente, agora com 15 triunfos, sendo o oitavo consecutivo.

Diferentemente do Real Madrid, a quem bateu na final da Supercopa e que caiu vexatoriamente diante de um oponente da segunda divisão na véspera , o Barcelona foi senhor da partida desde o início, mesmo com futebol burocrático no primeiro tempo. A entrada de alguns titulares na fase final transformou o jogo em um massacre e a vitória poderia ser até por um placar muito mais amplo.

O goleiro Exkieta fez alguns milagres e ainda viu Lamine Yamal - fechou o placar no último lance - acertar o travessão em cobrança de escanteio. No fim, mesmo com seus comandados eliminados, os torcedores do Racing reconheceram o empenho de seus jogadores, que tiveram dois gols anulados por impedimentos claros já na reta final.

A forte chuva que atingiu Santander, ao norte da Espanha, antes de a bola rolar, atrasou o início da partida em 15 minutos. A medida se fez necessária para todos os torcedores locais entrarem e se acomodarem nas arquibancadas do El Sardinero.

Líder da divisão de acesso e responsável por uma das surpresas da rodada passada, quando deixou o Villarreal pelo caminho, o Racing entrou em campo com um incômodo jejum de três jogos sem ganhar e um tabu de 22 anos ou 17 partidas (14 derrotas e somente três empates) contra os catalães, sendo sete derrotas seguidas - o último triunfo foi um 3 a 0 em LaLiga no dia 4 de janeiro de 2004.

Em alta na temporada, com 10 triunfos consecutivos, ainda celebrando o título da Supercopa sobre o arquirrival Real Madrid, no domingo, e tranquilo no topo de LaLiga, o Barcelona entrou em campo bastante modificado. Hansi Flick deixou o brasileiro Raphinha, herói da conquista do fim de semana, apenas na reserva, ao lado do recém contratado João Cancelo. Pedri, De Jong, Eric García e Fermín Lopez também ganharam descanso.

Nada de contar com um time enfraquecido, porém. O treinador mandou a campo um ataque poderoso, com o prodígio Lamine Yamal ganhando a companhia de Rashford, Dani Olmo e Ferran Torres. Todos sob olhares atentos do diretor esportivo Deco, ex-jogador do clube e marcando presença nas tribunas.

O jogo, como esperado, era de ataque x defesa. Os catalães postados no campo ofensivo e os donos da casa tentando encaixar uma saída em alta velocidade para tentar surpreender. Guliashvili até teve boa chance, mas após correr muito, finalizou fraquinho. O Barcelona tinha a bola, porém, sem capricho, não acertava o alvo.

A falta de agressividade do favorito no primeiro tempo deixou de existir na volta do intervalo. Ciente que deveu futebol nos 45 minutos iniciais, o Barcelona voltou como um rolo compressor e exigiu três grandes defesas de Exkieta com somente cinco minutos, parando dois chutes de Lamine Yamal e outro de Rashford, este cara a cara.

A inócua pressão, sem bola na rede, obrigou Hansi Flick a mexer e deixar o time ainda mais ofensivo, com o meia Fermín substituindo um volante. O treinador alemão não queria saber de prorrogação.

O jogo virou um massacre e o gol, questão de tempo, saiu em linda trama, pouco depois de Yanal parar no travessão. Fermín, a primeira troca de Flick, acertou lindo lançamento para Ferran Torres driblar o goleiro e mandar para as redes vazias. A situação do Racing já era complicada e o Barcelona ainda aumenta sua artilharia com entradas de Raphinha e Lewandowski.

O segundo gol ficou muito próximo de ocorrer em lance semelhante ao da abertura do placar. Mas Exkieta espalmou a primeira batida após nova bola enfiada entre os marcadores e ainda voou no rebote para neutralizar Lewandoswski.

Quem foi à rede, contudo, foram os mandantes. Em dose dupla, mas ambos com os atacantes avançados e com os impedimentos acertados, para frustração da torcida. Nos acréscimos, o goleiro Joan Garcia ainda parou o atacante do Racing, cara a cara. E viu Yamal, no contragolpe, garantir a classificação.