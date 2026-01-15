Comemoração de Léo Rafael - Reprodução/Instagram Nova Iguaçu

Publicado 15/01/2026 19:03

Rio - O Nova Iguaçu levou a melhor no jogo contra o Sampaio Corrêa e estreou com vitória no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira (15), o Orgulho da Baixada venceu o Galinho da Serra por 3 a 1 no Lourival Gomes, pela primeira rodada do Estadual. Léo Rafael anotou um hat-trick. Já Elias marcou pelo lado do time da casa.

O Orgulho da Baixada abriu o placar antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Léo Rafael apareceu livre na área para concluir.

Logo no início do segundo tempo, o Sampaio Corrêa deixou tudo igual no marcador, em cobrança de pênalti. O experiente Elias bateu com tranquilidade para fazer o gol do Galinho da Serra.

No entanto, Léo Rafael estava em noite inspirada e voltou a colocar o Nova Iguaçu em vantagem. O camisa 8 bateu falta com categoria aos 26 minutos da etapa complementar para vencer o goleiro e fazer seu segundo gol na partida.

Na reta final, ele chegou ao hat-trick. Léo Rafael marcou de pênalti e deu números finais ao jogo.

Agenda

O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Botafogo no próximo domingo, às 20h30, no Lourival Gomes. Já o Nova Iguaçu encara o Vasco no mesmo dia, mas às 18h, em São Januário.