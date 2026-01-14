O Volta Redonda estreou com vitória no Campeonato CariocaReprodução/Instagram @voltacofc
Mesmo com um a menos, o Volta Redonda venceu o Boavista por 1 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira (14), pela primeira rodada da Taça Guanabara. PK anotou o único gol do jogo.
O Voltaço abriu o placar aos 38 minutos da primeira etapa. Marquinhos fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na medida para PK, que finalizou de primeira parar colocar o Esquadrão de Aço em vantagem.
Antes do intervalo, o Volta Redonda perdeu Marquinhos, que foi expulso. O camisa 7 levou um amarelo por reclamação de uma possível falta não marcada. Posteriormente, recebeu o segundo por ter simulado um pênalti na visão da arbitragem.
O Boavista teve um homem a mais durante os minutos finais do primeiro tempo e toda a etapa complementar. Apesar da superioridade numérica, não conseguiu reverter o cenário. Nos acréscimos, o Verdão de Saquarema desperdiço uma oportunidade na entrada da pequena área.
Agenda
As duas equipes agora voltam as atenções para a segunda rodada do Campeonato Carioca. O Volta Redonda vai enfrentar o Flamengo no sábado, a partir das 21h30, no Raulino de Oliveira. Já o Boavista encara o Fluminense no mesmo dia, mas às 18h30, no Elcyr Resende.
