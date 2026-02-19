Courtois é goleiro do Real MadridKirill Kudryavtsev/AFP
Além de Courtois e Massa, outros nomes como o tenista Novak Djokovic e o ex-piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen também fazem parte do grupo. O investimento coletivo é realizado por meio da NXTPlay Capital, empresa de Courtois voltada para negócios de entretenimento no esporte.
O projeto do clube francês prevê utilizar parte do aporte para investir na infraestrutura e promover uma reformulação nas categorias de base. Atualmente, o Le Mans disputa a segunda divisão francesa e ocupa a quinta colocação, com 39 pontos.
Na França, outro jogador do Real Madrid também investe em uma equipe. O atacante Kylian Mbappé, em 2024, comprou 80% das ações do Caen.
