Comemoração de Igor Jesus em vitória do Nottingham ForestDivulgação/X @NFFC

Publicado 19/02/2026 17:30

Turquia - Igor Jesus se destacou na vitória do Nottingham Forest sobre o Fenerbahçe por 3 a 0, em Istambul, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. O atacante ex- Botafogo fez gol e deu assistência na partida desta quinta-feira (19).

O primeiro gol do jogo saiu dos pés do brasileiro Murillo, ex-Corinthians. O zagueiro chutou cruzado de fora da área, Ederson se esticou, mas não conseguiu fazer a defesa.

Na reta final do primeiro tempo, Igor Jesus ampliou a vantagem. Após cobrança de escanteio, a bola desviou, e o atacante completou de cabeça. Na etapa complementar, ele serviu Gibbs-White, que deu números finais ao jogo.

Nottingham Forest e Fenerbahçe voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), em City Ground, na Inglaterra.