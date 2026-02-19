Ex-atacante do Fluminense, Deni Jr usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (19), para denunciar casos de racismo. Atualmente no Ratchaburi, o jogador expôs casos de racismo sofridos por torcedores de um clube rival. O episódio ocorreu após a equipe do brasileiro eliminar o Persib Bandung na Liga dos Campeões da Ásia 2, em partida realizada na Indonésia.
O jogador relatou que foi chamado de “macaco” e “gorila” nas redes sociais. Além disso, as ofensas se estenderam à sua esposa, que também foi alvo de xingamentos. O atacante publicou um desabafo pedindo que os ataques aos familiares cessem.
Recentemente, Vinicius Júnior também foi vítima de racismo. Durante confronto entre Real Madrid e Benfica, válido pelos playoffs da Liga dos Campeões, na última terça-feira (17), o jogador do clube português Prestianni, teria ofendido o atacante ao dizer “mono” (“macaco” em espanhol), cobrindo a boca com a camisa.
"Por favor, parem de atacar a minha família! Meu Instagram é aberto, e esses racistas o usam para me chamar de macaco, gorila, negro e preto. Eu, Denílson Júnior, não me importo e por isso meu Instagram é aberto para todos. Mas por favor peço que poupem meus filhos e minha esposa. Eles não têm culpa de nada, parem de atacar a minha família. Meu time classificou-se jogando futebol, 11 contra 11. É algo normal, poderíamos não ter passado. Isso é o futebol. Não falarei sobre o racismo em si, pois sofremos com isso diariamente. Por fim, apenas parem de atacar minha família."
