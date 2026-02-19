Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 18:50

Rio - O Bahia estreou na pré-Libertadores com uma derrota para o O’Higgins. Torcedora do clube chileno, Daniella Chávez celebrou o resultado e ainda ironizou o pouco poder de fogo da equipe brasileira no jogo de ida em seu país.

fotogaleria

"Copa Libertadores: O'Higgins 1 - Bahia. A equipe brasileira nem chegou a ameaçar o gol celeste. E um golaço do O'Higgins foi anulado. O retorno está chegando", disse em seu perfil no "X", antigo Twitter.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.