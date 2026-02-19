Dupla carioca formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas representará o Brasil no vôlei de praiaDivulgação / FIVB
Jogadora de vôlei de praia é suspensa por comemorar prisão de Bolsonaro
Carol Solberg foi suspensa pela Federação Internacional de Voleibol
Igor Jesus brilha em vitória do Nottingham Forest na Liga Europa
Ex-Botafogo fez gol e deu assistência no jogo contra o Fenerbahçe
Jogadora de vôlei de praia é suspensa por comemorar prisão de Bolsonaro
Carol Solberg foi suspensa pela Federação Internacional de Voleibol
Arrascaeta lamenta pré-temporada do Flamengo: 'Não tivemos tempo'
Jogador, de 31 anos, foi a principal estrela rubro-negra em 2026
Disney renova direitos de transmissão do Campeonato Inglês por R$ 2,7 bilhões
Novo acordo para exibições no Brasil é válido até 2031
Vasco fará parte de nova liga de acesso no futsal
Liga Nacional de Futsal anunciou os 16 clubes para a estreia da LNF Silver Cresol de 2026
Botafogo se inspira em 2024 para superar Nacional de Potosí na pré-Libertadores
Após perder por 1 a 0 na altitude, Glorioso precisa vencer por ao kmenos dois gols de diferença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.