Dupla carioca formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas representará o Brasil no vôlei de praiaDivulgação / FIVB

Publicado 19/02/2026 17:30

Rio - A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou nesta quinta-feira (19) que suspendeu por um torneio a jogadora brasileira de vôlei de praia Carol Solberg por ter comemorado a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro após uma partida. O caso ocorreu durante o Mundial de Adelaide, na Austrália, quando ela foi medalhista.

O episódio remonta a 23 de novembro, quando Solberg conquistou a medalha de bronze no Mundial de Adelaide, na Austrália, ao lado da companheira Rebecca. Durante uma entrevista na areia transmitida ao vivo pelos alto-falantes do estádio, a jogadora declarou que era um "dia maravilhoso" para ela, mas também "para o mundo", porque Bolsonaro havia sido enviado à prisão na véspera.

"Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da história. É importante que celebremos", disse Solberg em inglês, sob os aplausos do público. Vamos comemorar, Bolsonaro na cadeia, galera, isso é muito bom", disse Carol Solberg em entrevista após a partida.

A comissão disciplinar da FIVB "impôs a suspensão de um torneio a Carolina Solberg por uma manifestação de natureza não esportiva baseada nas declarações políticas que fez". As autoridades citaram um artigo do regulamento sobre "conduta antidesportiva" para suspender a jogadora, de 38 anos. Devido à sanção, Solberg não poderá participar da próxima etapa do circuito internacional Beach Pro Tour Elite, que acontecerá em março em João Pessoa, na Paraíba.

A federação internacional, presidida pelo brasileiro Fabio Azevedo, precisou que Solberg pode recorrer da decisão. Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão em Brasília após ter sido condenado em setembro por tentativa de golpe de Estado. Solberg já havia sido advertida pela Justiça brasileira por suas críticas contra Bolsonaro, em 2020.