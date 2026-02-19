Troféu da Premier League - Justin Tallis / AFP

Publicado 19/02/2026 16:50 | Atualizado 19/02/2026 16:52

Rio - A Disney renovou o contrato de transmissão do Campeonato Inglês no Brasil até 2031. O acordo contempla o valor de 450 milhões de libras (cerca de R$ 2,7 bilhões), segundo o jornal britânico "The Guardian". Com isso, os jogos do principal campeonato nacional de futebol do mundo continuarão sendo exibidos pelos canais ESPN e também nas plataformas de streaming do grupo.

O novo contrato representa um aumento de 25% em relação ao vínculo anterior, que era válido até 2028. Mesmo antes do término do prazo, o acordo foi prorrogado com reajuste nos valores, demonstrando a valorização crescente do Campeonato Inglês no mercado . Com a renovação, a empresa chegará a 28 anos de transmissões ininterruptas da competição no Brasil.



O torneio passou a ser exibido pela ESPN em 2003 e, desde então, se consolidou como um dos principais produtos esportivos da programação, liderando frequentemente a audiência na TV por assinatura e no streaming. A renovação ocorreu por meio de conversas diretas entre a Disney e a liga inglesa. Ou seja, não houve disputa formal com outras emissoras.

Partidas envolvendo gigantes do futebol inglês, como Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Tottenham e Newcastle costumam registrar os maiores índices de audiência no país. A renovação reforça a força do Campeonato Inglês no mercado brasileiro e consolida a ESPN como referência na cobertura do futebol internacional no país.

