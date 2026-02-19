Francisco Cerúndulo reclamou de favorecimento aos brasileiros no Rio OpenLuis Robayo / AFP
Tenista argentino reclama de favorecimento aos brasileiros no Rio Open: 'Nem me deram uma chance'
Francisco Cerúndulo abandonou a partida contra o compatriota Thiago Agustín Tirante
Jornal espanhol repercute rescisão de Coutinho no Vasco: 'Terremoto'
Jogador, de 33 anos, anunciou saída do Cruz-Maltino
Vasco inicia venda de ingressos para clássico com o Fluminense
Partida será neste domingo (22), às 18h, no estádio Nilton Santos, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca
Flamengo ainda não procurou Cebolinha para propor renovação
Atacante, de 29 anos, poderá assinar pré-contrato com outro clube em julho
Antonelli é mais rápido e Verstappen dá mais voltas em penúltimo treino da pré-temporada
Gabriel Bortoleto participa da atividade da manhã, anda pouco e repete tempo do dia anterior
Brasil enfrentará Egito no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo
Confronto será realizado em Cleveland, no dia 6 de junho
