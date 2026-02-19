Francisco Cerúndulo reclamou de favorecimento aos brasileiros no Rio Open - Luis Robayo / AFP

Publicado 19/02/2026 15:30

Rio - O tenista argentino Francisco Cerúndulo reclamou da programação de jogos no Rio Open. Melhor do país no ranking (19º), ele era uma das principais ameaças a João Fonseca, mas abandonou a partida contra o compatriota Thiago Agustín Tirante, nesta quarta-feira (18), pelas oitavas de final, após sentir dores na cintura. Ele perdeu o primeiro set por 6/3 e perdia o segundo por 3 games a 1.

No último domingo (15), Francisco Cerúndulo conquistou o título do ATP 250 de Buenos Aires — que foi vencido por João Fonseca em 2025. O tenista argentino estreou no Rio Open na última terça (17) contra o compatriota Mariano Navone e venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. Ele tinha feito um pedido à organização para não atuar na quarta por causa do desgaste físico.

"Nem me deram uma chance. Já consigo imaginar quem eles priorizam. Vendo a programação de ontem já sabia que jogaria hoje, não fazia muito sentido (...) É complicado, muito desgaste, muito cansaço físico. Eu não esperava jogar de novo, faltou gasolina no tanque. Eu não esperava jogar duas partidas seguidas entre ontem e hoje", disse.

Em comunicado oficial, o Rio Open informou que não recebeu nenhum pedido referente à data da partida de Francisco Cerúndulo, nas oitavas de final. A organização do evento ressaltou que "todas as decisões são tomadas de acordo com os protocolos e diretrizes da ATP" e que busca "sempre equilibrar as necessidades dos atletas, do público e da transmissão de TV nacional e internacional".

Francisco Cerúndulo explicou que poderia continuar jogando no sacrifício, pois a dor não era de todo impeditiva, mas preferiu não se arriscar. O tenista argentino alegou que estava com dificuldades de se movimentar para o lado e, por isso, não acreditava que iria conseguir reagir na partida em que já perdia por 1 set a 0.