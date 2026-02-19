Troféu do Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/02/2026 13:26

Rio - Disputado no ano passado com 32 equipes, o Mundial de Clubes de 2029 poderá ter 48 clubes. De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", a Fifa chegou a um acordo com a Uefa para a ampliação do número de participantes do torneio.

A entidade europeia era a principal preocupação em relação a este aumento. Antes da disputa de 2025, muitos clubes do Velho Continente criticaram o calendário da temporada, por conta do torneio. O Chelsea acabou se sagrando campeão.

Em relação a 2029, o acordo foi viabilizado após a entidade máxima do futebol se comprometer a manter o torneio no atual ciclo de quatro anos, descartando a hipótese de ser disputado de forma bienal. A resistência europeia vinha do temor de que um Mundial de Clubes mais amplo ameaçasse a relevância e o calendário da Liga dos Campeões, o que não deve acontecer.

A Uefa deverá ampliar seus representantes na competição de 12 para 16, o que tende a aumentar receitas e participação de grandes equipes do continente. Apesar do aval, dirigentes europeus ainda demonstram preocupação com o impacto de um torneio mais longo sobre o calendário internacional.



Espanha e Marrocos são os favoritos para sediar o próximo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2029, um ano antes de serem dois dos principais coanfitriões da Copa do Mundo de 2030. O Brasil também tem interesse em receber o torneio.