Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 19/02/2026 21:47

Rio - A CBF enviou cartas à Fifa e à Uefa para pedir rigor na punição aos envolvidos no novo caso de racismo contra Vini Jr. O documento foi assinado pelo presidente da entidade, Samir Xaud.

A CBF destacou que espera o monitoramento da Fifa sobre o caso e que a Uefa adote as medidas necessárias para identificar e punir os culpados. A Confederação também pediu à entidade europeia uma "investigação minuciosa sobre os atos cometidos contra Vinicius Jr. e que leve em consideração o testemunho da vítima e das pessoas presentes".

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu rigor de FIFA e UEFA na punição aos envolvidos no novo caso de racismo cometido contra Vinicius Jr. em cartas enviadas às entidades nesta quinta-feira (19). No documento, assinado pelo presidente Samir Xaud, a CBF reforçou que espera o monitoramento da FIFA sobre o caso e que a UEFA adote todas as medidas necessárias para identificar e punir os culpados pelas injúrias raciais.



À FIFA, a CBF agradeceu o público gesto de solidariedade de seu presidente, Gianni Infantino, e enalteceu as mudanças nos artigos 15 e 30 do código disciplinar da entidade, os quais oferecem novos mecanismos e formas de combater e erradicar a discriminação do futebol.



À UEFA, a CBF destacou que a instituição europeia tem sido uma das líderes no combate ao racismo e à discriminação, com políticas criadas para prevenir e punir condutas discriminatórias. Pontuou ainda o artigo 2 de seu estatuto, em que estabelece que um de seus objetivos é promover o futebol sem qualquer forma de discriminação, e o artigo 7bis, que reforça que seus filiados devem implementar medidas efetivas para coibir novas ofensas raciais, por meio de políticas de prevenção e punições severas.



A CBF também enviou um pedido formal à UEFA de uma investigação minuciosa sobre os atos cometidos contra Vinicius Jr. e que leve em consideração o testemunho da vítima e das pessoas presentes, para identificar e punir de maneira exemplar os envolvidos no episódio.

Relembre o caso

A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de dez minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro.

Depois da confusão na comemoração de seu gol, Vini Jr acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.

Dois torcedores do Benfica fizeram gestos racistas e imitaram um macaco, em vídeo compartilhado nas redes sociais pelo ex-jogador inglês Rio Ferdinand

Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.

Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou e também recebeu apoio de muitas personalidades não apenas do futebol, mas também de outros esportes.