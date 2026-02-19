Rio - A CBF enviou cartas à Fifa e à Uefa para pedir rigor na punição aos envolvidos no novo caso de racismo contra Vini Jr. O documento foi assinado pelo presidente da entidade, Samir Xaud.
A CBF destacou que espera o monitoramento da Fifa sobre o caso e que a Uefa adote as medidas necessárias para identificar e punir os culpados. A Confederação também pediu à entidade europeia uma "investigação minuciosa sobre os atos cometidos contra Vinicius Jr. e que leve em consideração o testemunho da vítima e das pessoas presentes".
À FIFA, a CBF agradeceu o público gesto de solidariedade de seu presidente, Gianni Infantino, e enalteceu as mudanças nos artigos 15 e 30 do código disciplinar da entidade, os quais oferecem novos mecanismos e formas de combater e erradicar a discriminação do futebol.
À UEFA, a CBF destacou que a instituição europeia tem sido uma das líderes no combate ao racismo e à discriminação, com políticas criadas para prevenir e punir condutas discriminatórias. Pontuou ainda o artigo 2 de seu estatuto, em que estabelece que um de seus objetivos é promover o futebol sem qualquer forma de discriminação, e o artigo 7bis, que reforça que seus filiados devem implementar medidas efetivas para coibir novas ofensas raciais, por meio de políticas de prevenção e punições severas.
A CBF também enviou um pedido formal à UEFA de uma investigação minuciosa sobre os atos cometidos contra Vinicius Jr. e que leve em consideração o testemunho da vítima e das pessoas presentes, para identificar e punir de maneira exemplar os envolvidos no episódio.
Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.
Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou e também recebeu apoio de muitas personalidades não apenas do futebol, mas também de outros esportes.
