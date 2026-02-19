Bandeira do Sport - Paulo Paiva / Sport Recife

Bandeira do SportPaulo Paiva / Sport Recife

Publicado 19/02/2026 19:33

Em nota, Leão informou que acompanha as recentes notícias "com serenidade" e ressaltou que "o mérito da matéria já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes".

"O Clube reafirma sua confiança nas instituições e entende que o reconhecimento simultâneo de dois vencedores para uma mesma competição contraria a lógica do direito desportivo e a segurança jurídica. Passadas quase quatro décadas, causa estranheza a tentativa de rediscutir judicialmente um resultado definido dentro das regras da competição e já consolidado pela Justiça", diz um trecho da nota do Sport.

Veja a nota completa:

O Sport Club do Recife acompanha com serenidade as recentes notícias sobre o parecer encaminhado pela Procuradoria-Geral da República ao STF acerca do Campeonato Brasileiro de 1987.



O mérito da matéria já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes, com decisões reiteradas que reconheceram o Sport como único campeão brasileiro de 1987, inclusive com manifestações anteriores do próprio Supremo.



O Clube reafirma sua confiança nas instituições e entende que o reconhecimento simultâneo de dois vencedores para uma mesma competição contraria a lógica do direito desportivo e a segurança jurídica.



Passadas quase quatro décadas, causa estranheza a tentativa de rediscutir judicialmente um resultado definido dentro das regras da competição e já consolidado pela Justiça.



O Sport seguirá firme na defesa de sua história, com responsabilidade, equilíbrio e respeito às instituições brasileiras.

O caso

Paulo Gonet deu razão ao Flamengo. O procurador-geral reconheceu que a Primeira Turma do STF errou em considerar que a CBF não poderia, por critérios desportivos, ter declarado outro clube como campeão brasileiro daquela edição.

O Flamengo busca ser considerado oficialmente campeão brasileiro de 1987 desde 1999, quando o Sport foi considerado o único vencedor, em decisão transitada em julgado (que não pode ser modificada). Desde então, tenta ser declarado campeão ao lado do clube pernambucano.

Em 2011, a CBF publicou uma resolução reconhecendo o Flamengo como também campeão. Porém, o Sport entrou com uma ação e derrubou a decisão. Desde então, o Rubro-Negro tentou vários recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e STF, que foram todos negados.