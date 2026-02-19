Participação de Danika Mason sob efeito de álcool viralizou nas redesReprodução / Channel 9
Danika Mason, de 31 anos, do Channel Nine, admitiu que havia "tomado uma taça" antes de sua participação na transmissão na quarta-feira (18), nos Alpes italianos.
Um dos colegas tentou ajudá-la ao afirmar que era difícil falar em temperaturas tão baixas.
"Quero pedir desculpas. Também queria agradecer a todos que entraram em contato comigo. Estou um pouco envergonhada. Avaliei completamente mal a situação", admitiu.
"Eu não deveria ter tomado uma taça, sobretudo nessas condições: está frio, estamos na altitude e não ter jantado certamente não ajudou", explicou. "Mas assumo toda a responsabilidade", acrescentou.
Karl Stefanovic, apresentador renomado na Austrália, respondeu: "Não se preocupe. Vamos seguir em frente. Você é uma lenda".
