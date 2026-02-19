Vasco irá participar da LNF Silver Cresol 2026Divulgação / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Liga Nacional de Futsal anunciou os 16 clubes para a estreia da LNF Silver Cresol 2026, nova divisão de acesso da entidade. Com início no dia 4 de abril, a competição reunirá participantes de 10 estados brasileiros, com jogos em quatro regiões do país, confirmando franca expansão territorial em comparação ao último ano de disputa (apenas cinco estados foram representados em 2025). As duas melhores equipes garantirão o acesso à LNF na temporada 2027.
O Vasco está confirmado na disputa. Dono de vasta história na modalidade, incluindo o título da LNF de 2000 com um poderoso esquadrão em quadra, o clube é o representante carioca na competição, e contará com a força da torcida nos ginásios por onde jogar. Do Sudeste, ainda estão confirmados o São Caetano e o Dracena, ambos de São Paulo.
Já o Nordeste será representado pela força do Sport Club do Recife, do América de Natal, do Apodi, também do Rio Grande do Norte, e do Balsas, do Maranhão. O centro-oeste entra no campeonato com o Sorriso, de Mato Grosso, e o Juventude, de Mato Grosso do Sul.
É do Sul que vem a maior quantidade de times participantes da LNF Silver Cresol 2026, região do atual campeão da LNF Cresol, o Jaraguá. A tradição do Concórdia, de Santa Catarina, tem a companhia dos conterrâneos Blumenau, Joaçaba e São Lourenço. Chopinzinho e Esporte Futuro estão confirmados e representam o Paraná, enquanto o Vélez Camaquã será o Rio Grande do Sul na disputa, completando os três estados da região.
Equipes das duas divisões estão confirmadas na Copa LNF, que também terá sua primeira edição na temporada 2026. Com modelo de eliminação simples em jogo único, o torneio entrelaçará os times da elite e do acesso, reforçando a emoção em quadra.