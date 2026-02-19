Vasco irá participar da LNF Silver Cresol 2026Divulgação / Vasco
Vasco fará parte de nova liga de acesso no futsal
Liga Nacional de Futsal anunciou os 16 clubes para a estreia da LNF Silver Cresol de 2026
Botafogo se inspira em 2024 para superar Nacional de Potosí na pré-Libertadores
Após perder por 1 a 0 na altitude, Glorioso precisa vencer por ao kmenos dois gols de diferença
Sem fratura, Arana participa de treino no Fluminense e pode encarar o Vasco
Jogador, de 28 anos, entrou em campo em sete jogos no ano
Rossi admite falta de ritmo no Flamengo, mas crê em recuperação na Recopa
Argentino cita calendário apertado e mira reação na Recopa Sul-Americana.
Tenista argentino reclama de favorecimento aos brasileiros no Rio Open: 'Nem me deram uma chance'
Francisco Cerúndulo abandonou a partida contra o compatriota Thiago Agustín Tirante
Jornal espanhol repercute rescisão de Coutinho no Vasco: 'Terremoto'
Jogador, de 33 anos, anunciou saída do Cruz-Maltino
