Musa do Cerro Porteño, Flor MaldonadoReprodução / Instagram
Musa do Cerro critica cultura da polêmica e pede 'verdade' às influenciadoras: 'Sem personagem'
Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram
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Ídolo do Fluminense, Thiago Neves é o novo técnico do sub-20 do Bangu
Ex-jogador tem o plano inicial de trabalhar apenas com as divisões de base
Vídeo: jogador se irrita com substituição e rejeita abraço do próprio técnico
O goleiro ainda tentou acalmá-lo, mas não teve sucesso
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