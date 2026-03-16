Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Flor MaldonadoReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 11:48

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, desabafou sobre o mundo das influenciadoras digitais. A beldade criticou a perspectiva de fama em torno de polêmicas. Na opinião da modelo, mulheres que vivem dessa forma perdem a identidade.

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"Algumas pessoas acham que criar conteúdo significa gerar polêmica todos os dias. O problema é que, quando sua única estratégia é o escândalo, mais cedo ou mais tarde você perde sua identidade... ou a identidade acaba te consumindo", disse em entrevista ao site "Popular".

Dona de um corpo escultural, Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram (@florrmaldonado_py). A beldade reforçou a necessidade das influenciadoras serem mais verdadeiras.

"Quando você está constantemente atuando, chega um ponto em que você não sabe mais se é você ou o personagem. E isso é perigoso porque você acaba se tornando escravo do que as pessoas esperam de você", opinou.