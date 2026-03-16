Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio vive indefinição sobre a presença do IrãDivulgação / Adidas
Confederação da Ásia não descarta a presença do Irã na Copa do Mundo
País anunciou que não disputaria torneio nos Estados Unidos, mas não oficializou desistência
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