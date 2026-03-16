Léo Ortiz faz dupla de zaga no Flamengo com Léo Pereira - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz faz dupla de zaga no Flamengo com Léo PereiraGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/03/2026 08:27

não sofreu gol em três jogos sob o comando de Leonardo Jardim, tem relação também com a melhora de Léo Ortiz. Entretanto, o zagueiro ainda não está satisfeito com o seu desempenho, ainda abaixo do nível que apresentou em 2025 e o fez chegar à seleção brasileira.

A boa fase da defesa do Flamengo , que, tem relação também com a melhora de Léo Ortiz. Entretanto,, ainda abaixo do nível que apresentou em 2025 e o fez chegar à seleção brasileira.

"Óbvio que eu não estava feliz e ainda não estou totalmente feliz com o que venho apresentando. Acho que posso mais, sei o que posso entregar para o time. Sinto que as coisas estão virando, mas ainda me cobro muito, porque sei que posso entregar mais e ajudar mais", analisou o zagueiro.



Ainda em busca do seu melhor nível técnico, Léo Ortiz descartou que o problema seja físico neste início de temporada. Ele até admitiu que os primeiros jogos essa questão influenciou, já que o elenco rubro-negro precisou antecipar a estreia por determinação da diretoria.



"Acho que não tem mais relação com a parte física. Isso aconteceu apenas nos dois primeiros jogos. Fisicamente, os números que venho apresentando, não só de intensidade mas também de velocidade, são praticamente idênticos aos que eu fazia no ano passado. Então, esse ponto não me incomoda, porque os números mostram que está igual", afirmou.



Além dos três jogos com Leonardo Jardim (Fluminense, Cruzeiro e Botafogo), o Flamengo também ficou sem sofrer gol na goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, na última partida sob o comando de Filipe Luís.



"Não era só o setor. Nossa fase defensiva não estava boa como um todo. Quando a defesa é elogiada não é só por causa dos quatro defensores. Estou feliz por esses quatro jogos sem sofrer gols, mostram um crescimento da equipe como um todo", completou Léo Ortiz.