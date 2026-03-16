Léo Ortiz faz dupla de zaga no Flamengo com Léo PereiraGilvan de Souza/Flamengo
Léo Ortiz é sincero sobre momento no Flamengo: 'Não estou totalmente feliz'
Zagueiro vê crescimento após início de temporada ruim, mas vê margem para melhora
Léo Ortiz é sincero sobre momento no Flamengo: 'Não estou totalmente feliz'
Zagueiro vê crescimento após início de temporada ruim, mas vê margem para melhora
Na pré-lista de Ancelotti, Léo Pereira comenta chances de convocação: 'É um sonho'
Zagueiro marcou gol de falta e teve bons números defensivos na vitória do Flamengo contra o Botafogo neste sábado (14)
Flamengo venceu 11 dos últimos 12 clássicos com o Botafogo no Nilton Santos
Com apenas uma derrota no estádio desde 2019, Rubro-Negro amplia domínio histórico no estádio rival
Leonardo Jardim exalta sistema defensivo do Flamengo em vitória: 'Atitude impecável'
Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e chegou a três jogos sob o comando do treinador sem sofrer gols
Samuel Lino fala sobre início positivo de Jardim no Flamengo: 'Grupo acreditou na ideia'
Atacante marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Botafogo neste sábado (14)
Flamengo divulga relacionados para clássico contra Botafogo
De la Cruz, Bruno Henrique e Saúl não foram relacionados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.