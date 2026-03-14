Leonardo Jardim em treino pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 14/03/2026 18:44

Rio — O Flamengo divulgou os relacionados para o clássico contra o Botafogo, que acontecerá neste sábado (14), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O técnico Leonardo Jardim não terá à disposição De la Cruz, poupado devido ao gramado sintético, Bruno Henrique, em tratamento devido a uma pubalgia, e Saúl, ainda se recuperando da cirurgia realizada no calcanhar esquerdo, no início do ano.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Vitão;

Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.

Atacantes: Éverton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.