Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
O técnico Leonardo Jardim não terá à disposição De la Cruz, poupado devido ao gramado sintético, Bruno Henrique, em tratamento devido a uma pubalgia, e Saúl, ainda se recuperando da cirurgia realizada no calcanhar esquerdo, no início do ano.
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Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Vitão;
Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.
Atacantes: Éverton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
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