Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Rio — O Flamengo divulgou os relacionados para o clássico contra o Botafogo, que acontecerá neste sábado (14), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Leonardo Jardim não terá à disposição De la Cruz, poupado devido ao gramado sintético, Bruno Henrique, em tratamento devido a uma pubalgia, e Saúl, ainda se recuperando da cirurgia realizada no calcanhar esquerdo, no início do ano.
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Confira a lista de relacionados

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Vitão;
Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.
Atacantes: Éverton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.