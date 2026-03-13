Em 2026, Bruno Henrique soma dois gols e duas assistências em nove jogos pelo Flamengo, sendo três como titularGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Com pubalgia, Bruno Henrique só deve voltar a jogar pelo Flamengo em abril. A previsão é de que o atacante retorne aos gramados após a parada para a data Fifa, entre os dias 23 e 31 de março. As informações são do jornalista Venê Casagrande. 
O camisa 27 não entra em campo desde a derrota por 3 a 2 para o Lanús (ARG), no dia 26 de fevereiro, pela decisão da Recopa Sul-Americana. Na ocasião, ele atuou por 45 minutos. 
De lá para cá, foi desfalque contra Madureira, Fluminense e Cruzeiro. Em 2026, Bruno Henrique soma dois gols e duas assistências em nove jogos, três como titular.
O próximo compromisso do Flamengo será contra o Botafogo, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro precisa vencer para encostar na briga pelo topo da tabela. Neste momento, soma sete pontos, em sexto lugar. O líder é o São Paulo, isolado com 13.
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Em 2026, Bruno Henrique soma dois gols e duas assistências em nove jogos pelo Flamengo, sendo três como titular
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