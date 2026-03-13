Lance do jogo entre Flamengo e Independiente Medellín no sub-20Reprodução/Flamengo TV
Flamengo empata com o Independiente Medellín e avança na Libertadores sub-20
Rubro-Negro assegurou a liderança do grupo com o resultado
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Bruno Henrique só deve voltar a jogar pelo Flamengo após a data Fifa
Com pubalgia, atacante não entra em campo desde fevereiro
Flamengo monta estratégia para recuperar parte física dos jogadores
Leonardo Jardim pretende aproveitar período de jogos das seleções
Bruno Henrique lembra oferta para trocar Flamengo por Palmeiras: 'Irrecusável, mas recusei'
Proposta do clube paulista aconteceu no fim de 2023
Carrascal volta a marcar e tenta recuperar a confiança no Flamengo
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Mãe de Jorginho critica Carrascal nas redes sociais: 'Só quer fazer firula'
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