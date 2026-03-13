Lance do jogo entre Flamengo e Independiente Medellín no sub-20 - Reprodução/Flamengo TV

Lance do jogo entre Flamengo e Independiente Medellín no sub-20Reprodução/Flamengo TV

Publicado 13/03/2026 23:06

Equador - O Flamengo está na semifinal da Libertadores sub-20 de 2026. O Rubro-Negro assegurou a vaga ao empatar com o Independiente Medellín (COL) por 0 a 0 no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Com o resultado, o Fla chegou aos sete pontos e se manteve na liderança. Na competição, os três primeiros colocados e o melhor segundo garantem vaga na semifinal.

De acordo com o regulamento, o líder do Grupo A (neste caso, o Flamengo) enfrentará o melhor segundo da fase de grupos. A outra semifinal será entre os primeiros colocados dos Grupos B e C. Os jogos estão previstos para o dia 19 de março.

Dentro de campo, o Rubro-Negro chegou a desperdiçar um pênalti. Guilherme teve a chance da marca da cal, aos 34 minutos da primeira etapa, mas mandou na trave.

No segundo tempo, na reta final da partida, o Flamengo viu o Independiente Medellín pressionar e mandar uma bola no travessão. Nos acréscimos, em uma jogada ensaiada de bola parada, os colombianos passaram muito perto de marcar, mas o zagueiro João Victor e o goleiro Léo Nannetti brilharam.

O Rubro-Negro é o atual bicampeão da Libertadores sub-20 e segue em busca do tri.