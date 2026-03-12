Lucas Paquetá é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/03/2026 16:16

Rio - Lucas Paquetá realizou exame de imagem no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (12), e teve confirmada uma fratura no quarto metacarpo da mão direita. O meio-campista do Flamengo utilizará uma imobilização na região para treinar e jogar sem limitações.

Veja o comunicado do clube:

"Em exame de imagem realizado na manhã desta quinta-feira, no CT George Helal, o meia teve confirmada uma fratura no 4º metacarpo da mão direita. O atleta utilizará uma imobilização específica na região, o que lhe permitirá treinar e jogar sem limitações".

Agenda

Dessa forma, Lucas Paquetá à disposição do técnico Leonardo Jardim para o clássico com o Botafogo, no próximo fim de semana.

As duas equipes vão medir forças no próximo sábado (14), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.