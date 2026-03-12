Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Cruzeiro, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/03/2026 10:56

"Eu tenho mostrado bons números, tenho me sentido muito bem fisicamente. Ainda estamos nos adaptando neste início do ano. A seleção brasileira sempre é uma expectativa, mas o meu foco é no dia a dia aqui no Flamengo", iniciou o atacante, após o confronto.

"Uma possível convocação seria a consequência do trabalho que faço no clube. Sempre há uma esperança, espero que aconteça e vou trabalhar para isso", complementou.

Antes do Mundial, a Amarelinha entrará em campo para quatro amistosos: França e Croácia, em março, e Panamá e Egito, em maio e junho, respectivamente. O torneio será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

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