Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Pedro voltou a balançar a rede pelo Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (11), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante, que é o artilheiro rubro-negro nesta temporada (sete gols), analisou o momento que vive e destacou a esperança de ser chamado para jogar a Copa do Mundo. 
"Eu tenho mostrado bons números, tenho me sentido muito bem fisicamente. Ainda estamos nos adaptando neste início do ano. A seleção brasileira sempre é uma expectativa, mas o meu foco é no dia a dia aqui no Flamengo", iniciou o atacante, após o confronto.
"Uma possível convocação seria a consequência do trabalho que faço no clube. Sempre há uma esperança, espero que aconteça e vou trabalhar para isso", complementou.
Antes do Mundial, a Amarelinha entrará em campo para quatro amistosos: França e Croácia, em março, e Panamá e Egito, em maio e junho, respectivamente. O torneio será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Agenda

Com Pedro à disposição, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Botafogo, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro soma sete pontos e ocupa o quarto lugar na tabela da competição nacional.