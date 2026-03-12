Jorginho em cobrança de pênalti pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho em cobrança de pênalti pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/03/2026 16:04

Rio - O excelente momento de Jorginho no Flamengo rendeu ao meio-campista um retorno oficial ao radar da seleção italiana. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', o técnico Gennaro Gattuso incluiu o volante rubro-negro na pré-lista para os compromissos da próxima data Fifa, confirmando a intenção de contar com o veterano em um telefonema realizado no último sábado (7).



Sem vestir a camisa da Azzurra desde a Eurocopa de 2024, o jogador de 34 anos surge como uma solução de experiência para o setor central da equipe, especialmente após a lesão de Marco Verratti. O atleta do Al-Duhail (Catar) sofreu uma ruptura do menisco e terá que passar por cirurgia.



A Itália luta para não ficar de fora do Mundial pela terceira vez consecutiva. No dia 26 de março, a equipe enfrenta a Irlanda do Norte e, caso avance, decidirá a vaga na Copa contra o vencedor do duelo entre País de Gales e Bósnia.



Natural de Santa Catarina, mas formado profissionalmente no futebol europeu, Jorginho construiu uma trajetória sólida antes de brilhar no Brasil. Pela seleção italiana, ele soma 57 partidas e foi um dos pilares na conquista da Eurocopa em 2021.

A escolha pela Itália ao invés da Amarelinha, consolidada em 2016, foi motivada pela gratidão ao país que o acolheu nas categorias de base do Hellas Verona, quando tinha apenas 15 anos.