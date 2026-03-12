Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 12/03/2026 13:50

Rio - Pouco utilizados por Filipe Luís na mesma escalação, Pedro e Arrascaeta foram titulares na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (11), no Maracanã , e o desempenho da dupla parece ter agradado a Leonardo Jardim. Depois de o centroavante fazer o gol que abriu o placar e de o meia-atacante ser escolhido o melhor em campo, o técnico garantiu que vê os dois jogando juntos.

"Está mais do que provado que podem jogar juntos. Tivemos dois jogos altamente competitivos. Eles mostraram competência. Tenho que preservá-los em algumas situações para não terem que jogar sempre", declarou o português, após o confronto.

"Arrasca tem um talento enorme, não posso também o massacrar por isso. Vão vir alguns jogos que vai ter que entrar menos tempo, porque nós precisamos da qualidade dele como capitão e também como jogador", completou.



Assim como no triunfo sobre o Cabuloso, Pedro e Arrascaeta também foram titulares contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca, jogo de estreia de Leonardo Jardim à frente do Rubro-Negro. Dessa forma, a tendência é que a escolha do treinador por utilizar os camisas 9 e 10 como titulares deve se repetir nas próximas partidas.

No duelo com o Cruzeiro, Pedro marcou o gol número 100 com o Manto Sagrado no Maracanã e foi muito elogiado . Porém, no ano passado, o centroavante fez somente 22 jogos como titular. O que pode ser considerado pouco, comparado às 56 partidas de Arrascaeta no time inicial, que marcaram a temporada mais artilheira do uruguaio no Flamengo, com 25 gols.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Botafogo, sábado (14), pelo Brasileirão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos e, até o momento, a dupla Pedro e Arrascaeta está à disposição para começar dentro de campo.