Gerson em ação contra o Flamengo, no Maracanã - Thais Magalhães/Cruzeiro

Gerson em ação contra o Flamengo, no MaracanãThais Magalhães/Cruzeiro

Publicado 12/03/2026 14:58

Rio - Hospedado em hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Gerson, do Cruzeiro, foi intimado por um oficial de Justiça e recebeu dele uma citação em ação movida pelo próprio Rubro-Negro, cobrando R$ 42 milhões do jogador, segundo informações do "ge".

A alegação do clube é de que a rescisão do último contrato do meia — que seria válido até o fim de 2030, não fosse a saída do atleta para o Zenit, da Rússia, em julho de 2025 — foi unilateral, somente da parte do jogador. Por isso, o Flamengo afirma ter o direito de receber o valor reivindicado, referente aos direitos de imagem que seriam pagos ao jogador até o final da duração do contrato.

Isto porque no acordo, estaria prevista uma multa indenizatória para o Rubro-Negro, em caso de recisão unilateral, num valor equivalente ao saldo restante do contrato. Assim, ao ativar a cláusula de indenização, a ação cobra o valor total que seria pago a Gerson até o fim do vínculo com o Mais Querido.

A FGM Sports, empresa de agenciamento e gestão de carreira comandada por Marcão, pai de Gerson, também foi notificada pela Justiça. Porém, a defesa do atleta afirma que o pagamento da multa recisória, estipulada em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões, na cotação atual) e paga pelo Zenit no momento de sua transferência, já seria suficiente para o cumprimento das obrigações contratuais com o Flamengo.