Marcão se manifestou nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Marcão se manifestou nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 10:40

Rio — O empresário Marcão, pai do jogador Gerson, se pronunciou nesta quinta-feira (12) após ser hostilizado pela torcida do Flamengo no Maracanã, na partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (11) . Na opinião dele, os flamenguistas que o xingaram "não são torcedores" e muitos "não aceitam o lugar onde o negro está".

Após ser hostilizado por torcedores do Flamengo no Maracanã, Marcão, pai de Gerson, se pronuncia:



“Infelizmente, pessoas não aceitam o lugar que um negro está.”



“Aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo não são torcedores do Flamengo.”



Reprodução pic.twitter.com/xknZnKdkaA — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 12, 2026

"Tô passando aqui para agradecer a todos, de coração, aqueles que se solidarizaram comigo ontem do acontecimento dentro do Maracanã e dizer para vocês uma coisa simples: é impressionante. Aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo não são torcedores do Flamengo, porque eles deixaram de assistir o jogo, deixaram de comemorar a vitória do seu time para querer me xingar, me hostilizar, fazer tudo de ruim comigo", afirmou.

Marcão ainda disse que os torcedores não estão reclamando pelo que ele fez ou deixou de fazer, e sim "por quem eu sou e pelo meu trabalho". "Dizer para vocês que infelizmente, pessoas não aceitam o lugar que o negro está. Eles não aceitam isso, ficam chateados com isso, mas eu passo para dizer para aqueles que me mandaram inúmeras mensagens e dizer que eu estou bem."

Entenda a confusão

Torcedores perceberam a presença de Marcão na área VIP e o xingaram. Segundo a "ESPN", ele precisou ser retirado e escoltado do setor "Maracanã Mais". Vídeos mostram que ao menos um copo foi atirado na direção de onde estava o pai de Gerson, enquanto outros torcedores puxavma o coro de "mercenário". Ele saiu do local escoltado.

Gerson, também hostilizado pela torcida, deixou o Flamengo no meio de 2025 para se juntar ao Zenit, da Rússia. No entanto, não se firmou por lá e retornou ao Brasil, para o Cruzeiro, em janeiro deste ano.