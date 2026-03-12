Marcão é o pai de GersonReprodução/Instagram @oficialmarcaomg
Pai de Gerson, Marcão é hostilizado em Flamengo x Cruzeiro no Maracanã
Jogador também foi alvo de xingamentos
Pai de Gerson, Marcão é hostilizado em Flamengo x Cruzeiro no Maracanã
Jogador também foi alvo de xingamentos
Em noite de reencontros, Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã
Pedro e Carrascal fizeram os gols da noite
Estudo aponta Flamengo com segundo elenco mais valioso fora da Europa
Palmeiras lidera a lista, enquanto Botafogo e Fluminense também aparecem no top-10
Sem Bruno Henrique, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro
As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (11), a partir das 21h30, no Maracanã
Ex-Flamengo, Lincoln vive sequência com participações em gols na Europa
Atacante é titular do Spartak Subótica, da Sérvia
Flamengo discute contratação de centroavante com Leonardo Jardim e deve mudar perfil
Rubro-Negro tem até o dia 27 de março para contratar jogadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.