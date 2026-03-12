Marcão é o pai de Gerson - Reprodução/Instagram @oficialmarcaomg

Publicado 12/03/2026 00:12 | Atualizado 12/03/2026 00:13

Rio - Marcão, empresário e pai do meio-campista Gerson, foi hostilizado na noite desta terça-feira (11), no Maracanã, pela torcida do Flamengo . O Rubro-Negro venceu em casa o Cruzeiro por 2 a 0 , pelo Brasileirão.

Torcedores perceberam a presença de Marcão e o xingaram. Segundo a 'ESPN', ele precisou ser retirado e escoltado do setor 'Maracanã Mais'. Um vídeo divulgado pelo jornalista Renan Moura, da CBN, mostra que ao menos um copo foi atirado na direção de onde estava o pai de Gerson.



O Coringa também foi hostilizado durante a partida. Gerson recebeu vaias e ouviu gritos de "mercenário" e de "vai tomar no c*". Esta foi a primeira partida do meia contra seu ex-clube.