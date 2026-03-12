Marcão é o pai de GersonReprodução/Instagram @oficialmarcaomg

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Marcão, empresário e pai do meio-campista Gerson, foi hostilizado na noite desta terça-feira (11), no Maracanã, pela torcida do Flamengo. O Rubro-Negro venceu em casa o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Brasileirão.
Torcedores perceberam a presença de Marcão e o xingaram. Segundo a 'ESPN', ele precisou ser retirado e escoltado do setor 'Maracanã Mais'. Um vídeo divulgado pelo jornalista Renan Moura, da CBN, mostra que ao menos um copo foi atirado na direção de onde estava o pai de Gerson.
O Coringa também foi hostilizado durante a partida. Gerson recebeu vaias e ouviu gritos de "mercenário" e de "vai tomar no c*". Esta foi a primeira partida do meia contra seu ex-clube.
O jogador deixou o Flamengo no meio de 2025 para se juntar ao Zenit, da Rússia. No entanto, não se firmou por lá e retornou ao Brasil, para o Cruzeiro, em janeiro deste ano.