Leonardo Jardim em ação treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 11/03/2026 16:00

Rio - Após definir o substituto de Filipe Luís, o Flamengo voltou a monitorar o mercado em busca de um centroavante. Apesar da mudança de treinador, o desejo pela contratação de mais um jogador para a posição permanece o mesmo, de acordo com o "ge".

O técnico Leonardo Jardim já conversou com a diretoria sobre a necessidade de reforçar a posição, um pedido que já havia sido feito pelo antecessor Filipe Luís. A diferença, agora, é que o treinador português se mostrou mais flexível e deve mudar o perfil da busca.

Com a janela internacional fechada, o Flamengo monitora o mercado interno. O Rubro-Negro tem até o dia 27 de março para contratar os jogadores que disputaram os estaduais. O departamento de scouting busca opções para que o técnico Leonardo Jardim aprove.

O Flamengo não conseguiu contratar um nome para a posição por causa das dificuldades do perfil definido por Filipe Luís e o orçamento limitado após a compra de Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O Rubro-Negro tentou nomes como Kaio Jorge, mas não chegou a um acordo.

Além de Kaio Jorge, o Flamengo também fez contatos por Taty Castellanos, que optou por seguir na Europa e acertou com o West Ham, da Inglaterra, e Richarlison, que recusou e também decidiu permanecer no Tottenham, da Inglaterra. Sem sucesso, encerrou a primeira janela sem reforços para a posição.