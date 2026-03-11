Jogadores do Flamengo comemoram pênalti convertido na disputa da final do Campeonato Carioca - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 11/03/2026 20:02

Rio - O Cies Football Observatory (Centro Internacional de Estudos do Esporte) divulgou nesta quarta-feira (11) um estudo que listou os elencos mais valiosos de fora do futebol europeu. O Flamengo, após os investimentos pesados dos últimos anos, ficou em segundo lugar, com a soma do valor de seus atletas chegando a 190 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

O primeiro do ranking é o Palmeiras, com um elenco avaliado em 322 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão). Já o seu jogador mais caro, Vitor Roque, foi avaliado em cerca de 79,9 milhões de euros (R$ 477 milhões), também segundo o Cies.

Abaixo de Palmeiras e Flamengo, os clubes árabes ocupam todas as posições, da 3ª até a 7ª. No 8º lugar da lista, está o Botafogo, com um plantel avaliado em 130 milhões de euros (R$ 782 milhões). Na 10ª posição, logo abaixo do Boca Juniors, vem o Fluminense, com o valor do time estimado em 117 milhões de euros (R$ 703 milhões).

A nível de comparação, o Cies divulgou os clubes mais valiosos do futebol europeu. Dentre eles, o top-3 é formado por Chelsea, valendo 1,7 bilhão de euros (R$ 10 bilhões), Manchester City, avaliado em 1,6 bilhão de euros (R$ 9,6 bilhões) e Real Madrid, com valor de 1,5 bilhão de euros (R$ 9,2 bilhões).

Confira a lista dos elencos não-europeus mais valiosos do mundo:

1. Palmeiras - 322 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão)

2. Flamengo - 190 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

3. Al-Hilal - 172 milhões de euros (R$ 1 bilhão)

4. Al-Qadsiah - 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão)

5. Al-Ittihad - 167 milhões de euros (R$ 1 bilhão)

6. Al-Nassr - 158 milhões de euros (R$ 950 milhões)

7. Al-Ahli - 157 milhões de euros (R$ 944 milhões)

8. Botafogo - 130 milhões de euros (R$ 782 milhões)

9. Boca Juniors - 119 milhões de euros (R$ 716 milhões)

10. Fluminense - 117 milhões de euros (R$ 703 milhões)