Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/03/2026 07:38

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times conquistaram títulos estaduais no último fim de semana, mas buscam se recuperar na competição nacional: o Rubro-Negro é o 12º colocado, com quatro pontos, enquanto o time mineiro ocupa a penúltima posição, com dois pontos e nenhuma vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão na Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube).

Como chega o Rubro-Negro

Após um início de temporada conturbado, com dois vices e a demissão de Filipe Luís, o Flamengo ganhou fôlego depois da conquista do Campeonato Carioca no último domingo, em jogo que marcou a estreia de Leonardo Jardim. Bruno Henrique e Saúl seguem fora por lesões.



Sendo assim, o técnico português deve ir a campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Provável escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro, que vem da conquista do título mineiro no último fim de semana, terá desfalques de peso. O treinador Tite não poderá contar com Kaio Jorge, Bruno Rodrigues, Lucas Romero, Marquinhos e Luis Sinisterra, todos lesionados, enquanto William está suspenso por ter sido expulso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians.



Portanto, o time mineiro poderá ir a campo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Chico da Costa.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)