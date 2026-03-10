Rio - O Botafogo está eliminado da Libertadores de 2026. Isso porque perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, na noite desta terça-feira (10), pelo jogo da volta da terceira fase preliminar da competição. O Glorioso teve mais posse de bola e também mais finalizações. No entanto, faltou ser eficiente para superar a defesa equatoriana. Em um dos poucos ataques ao longo da partida, o time visitante fez o gol com Céliz.
Na partida de ida, as duas equipes empataram por 1 a 1. Dessa forma, os equatorianos avançaram com um triunfo de 2 a 1 no placar agregado. O Barcelona de Guayaquil garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o Alvinegro vai disputar a fase de grupos da Sul-Americana.
Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Anselmi vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada.
O jogo
O Botafogo até teve um bom início de partida, já que encontrava espaços e pressionava o Barcelona de Guayaquil. No entanto, logo no primeiro ataque, o time equatoriano abriu o placar no Estádio Nilton Santos.
Aos oito minutos da etapa inicial, Rojas avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento para a área. Villalba escorou de peito para Martínez, que tocou atrás para Céliz. Livre de marcação, o camisa 8 chutou da entrada da área para marcar. Léo Linck tocou na bola, mas não evitou o gol.
Este foi o único ataque perigoso do Barcelona de Guayaquil durante o primeiro tempo. O Botafogo fechou etapa inicial com mais de 80% de posse de bola, segundo dados do 'Sofascore', e pressionou, mas o goleiro pouco trabalhou.
Diante da desvantagem no placar, o técnico Martín Anselmi fez substituições para colocar o time para frente. Perto dos 35 minutos da primeira etapa, Mateo Ponte saiu para a entrada de Joaquín Correa. No intervalo, Bastos deu lugar a Arthur Cabral.
Assim, o Botafogo seguiu em cima do Barcelona (EQU) durante a etapa complementar. Dentro dos primeiros dez minutos, o Glorioso conseguiu criar três chances perigosas.
O time equatoriano, por sua vez, se defendia, mas conseguiu levar perigo com um chute de dentro da área, por volta dos 18 minutos. Léo Linck deu rebote, mas Barboza apareceu para dividir no rebote, e a bola saiu em escanteio.
O Alvinegro voltou a levar perigo por volta dos 27 minutos. Após cruzamento para a área, Arthur Cabral ajeitou de cabeça para Vitinho. O lateral correu para alcançar a bola, mas mandou a bola por cima do gol.
O próprio Arthur Cabral, mais tarde, obrigou Contreras a fazer boa defesa após uma finalização de cabeça. Mas ficou nisso, e o Botafogo se despediu da Libertadores.
