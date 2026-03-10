Jogadores do Botafogo antes de jogo pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo antes de jogo pela LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/03/2026 18:14

Rio - O comentarista Zinho, da ESPN, projetou a partida entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil, válida pelo jogo da volta da terceira fase preliminar da Libertadores, e mostrou otimismo pela classificação alvinegra. As duas equipes medem forças nesta terça-feira (10), a partir das 21h30, em busca da vaga na fase de grupos. Após o empate por 1 a 1 na ida , o Glorioso avança com uma vitória por qualquer placar no Estádio Nilton Santos. Já uma nova igualdade no marcador força a decisão por pênaltis.

“O Botafogo tem uma grande chance de passar de fase pelo resultado que teve no jogo da ida. Fez um bom jogo, conseguiu trazer o empate e até teve chances de vencer. Agora joga em casa, com a torcida, em um confronto decisivo e muito importante”, disse o ex-jogador.

Na análise, Zinho relembrou a conquista da Taça Rio, no último sábado. O técnico Martín Anselmi decidiu rodar o elenco na decisão contra o Bangu, vencida pelo Botafogo por 3 a 1 no Nilton Santos.

“O Botafogo conquistou a Taça Rio ganhando do Bangu com um time alternativo, rodando o elenco e dando oportunidade para outros jogadores. Isso cria novas opções e possibilidades para o treinador. O time começa a ganhar mais corpo e eu acredito muito na classificação do Botafogo”, completou Zinho.