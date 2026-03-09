Jogadores do Botafogo comemoram vitória contra o Bangu, pela final da Taça Rio - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/03/2026 18:04

Rio - Depois de um 2025 marcado por lesões, somando 55 ocorrências no ano, o Botafogo começou 2026 sofrendo com os mesmos problemas. Até aqui, entre estiramentos e desconfortos, já foram nove desfalques por contusão. Porém, o departamento médico do clube vive a expectativa de liberar cinco atletas para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

A previsão é de que Marçal, Allan, Santi Rodríguez e Chris Ramos estejam à disposição do treinador Martín Anselmi, assim como o atacante Artur, que sentiu um desconforto no treino na semana passada e não foi relacionado para os dois últimos jogos. O jogador já voltou às atividades antes da final da Taça Rio, no último domingo (8), contra o Bangu.

Marçal, um dos capitães do Glorioso, lesionou o joelho direito contra o Fluminense, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no dia 1º de fevereiro, enquanto Allan sentiu a posterior da coxa em nova partida contra o Flu, desta vez pelo Brasileirão, no dia 12 do último mês. Por fim, Santi Rodríguez contundiu o joelho direito contra o Grêmio, no dia 4 do mês passado.

Chris Ramos sequer estreou pelo Botafogo nesta temporada. O atacante chegou ao departamento médico no mesmo momento que Joaquín Correa, na virada do ano, por desgaste físico. Enquanto o argentino já retornou, completou 90 minutos e marcou um gol na vitória contra o Bangu, pela final da Taça Rio, o atacante espanhol segue sendo dúvida para Anselmi.

Se as expectativas se confirmarem e os cinco realmente retornarem contra o Flamengo, o departamento médico do Botafogo vai esvaziar quase por completo. Somente vai faltar a recuperação do zagueiro Kaio Pantaleão, que deve ficar para o segundo semestre, e do lateral-esquerdo Gabriel Abdias, que sofreu um estiramento na coxa no último dia 28 e não deve estar à disposição para o clássico.