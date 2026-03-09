Jogadores do Botafogo comemoram vitória contra o Bangu, pela final da Taça RioVitor Silva / Botafogo
Botafogo vive expectativa por retorno de jogadores contra o Flamengo
Glorioso espera a volta de cinco jogadores para o clássico do próximo sábado (14)
Botafogo anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Ferraresi
Defensor vem do São Paulo
Vitinho destaca força da torcida do Botafogo antes de duelo pela Libertadores
Glorioso terá decisão por vaga na fase de grupos nesta terça-feira (10), no Nilton Santos
Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para 'decisão' na Libertadores
Glorioso enfrentará o Barcelona de Guayaquil por uma vaga na fase de grupos, nesta terça-feira (10)
Edenílson pede passagem no Botafogo e aumenta opções de Anselmi
Meia foi decisivo na fase final da Taça Rio
Arthur Novaes diz que está 'vivendo sonho' por chances no Botafogo
Jovem volante estreou nos profissionais no início de fevereiro
