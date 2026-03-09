Vitinho em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/03/2026 16:03

"Estamos muito confiantes. Sabemos o que precisamos fazer. Fizemos um bom jogo no Equador, conseguimos um bom resultado. Saímos com o sentimento de que poderíamos ter feito mais gols. Agora, jogaremos em casa, com o nosso torcedor", declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.



"Todos sabemos que a noite de Libertadores no Nilton Santos é diferente. Tenho certeza que o Barcelona vai sentir a diferença de jogar aqui. Contamos com a torcida para que consigamos a classificação", completou.

Até aqui, mais de 30 mil ingressos já foram comercializados e o mosaico está garantido. "É uma força a mais que temos. Quando cantam, já canto junto. Querendo ou não, nos sentimos mais confiantes. Ficamos mais empolgados. Só agradecer pelo apoio que nos dão", disse Vitinho.

Para chegar à fase de grupos, o Botafogo precisa de uma vitória simples. Na ida, a partida terminou empatada em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Outras respostas de Vitinho

. Experiência na Libertadores: "Desde 2024, quando cheguei, tive pessoas que me ajudaram a jogar a Libertadores. Eu nunca tinha jogado. Agora é minha vez de fazer isso, de ajudar aqueles que não jogaram ainda. É sempre difícil, temos que estar preparados de todas as formas. E acredito que estamos prontos para fazer um bom jogo. Nos preparamos muito e esperamos sair com a vaga".



. Melhor lateral-direito do Brasil?: "Algumas pessoas falam isso, fico feliz pelo carinho. Acredito que venho crescendo durante a temporada. Quando cheguei, tive certa dificuldade de me adaptar. Hoje, estou adaptado. Não só ao clube, mas ao grupo, ao dia a dia. Isso ajuda bastante. Quero continuar assim para ajudar o Botafogo, que é o mais importante".

. Possível convocação para a Seleção: "Ano de Copa do Mundo é sempre diferente. Dá um frio na barriga, ainda mais quando você sabe que tem chance de ser convocado. O mais importante de tudo, porém, é o dia a dia aqui no Botafogo. É ali que eu melhoro, que tento evoluir para ter uma chance na Seleção, claro, fazendo bons jogos no Botafogo. É o clube que abriu as portas para mim. Sei da relação entre Botafogo e Seleção no passado. Sou mais um desses jogadores, me sinto privilegiado. Espero continuar bem e evoluindo para estar na Copa do Mundo".

. Ancelotti vai estar de olho?: "Com certeza. Na minha primeira convocação, foi assim. Ele veio assistir a um jogo meu e acabei indo bem. Era um jogo de Libertadores também. É mais uma oportunidade para mostrar meu futebol, mostrar que estou pronto".

. Esquema de Martín Anselmi: "Com o jeito que jogamos, consigo ter mais liberdade lá na frente. Temos três zagueiros, três pessoas lá atrás defendendo. Posso chegar na frente, participar no ataque. Sempre me cobrei nesse aspecto. Sempre fui um lateral que atacava muito. Venho crescendo com essa formação".