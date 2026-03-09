Arthur Novaes em ação pelo Botafogo, contra o Bangu - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/03/2026 12:00 | Atualizado 09/03/2026 12:01

Rio — O volante Arthur Novaes, de 17 anos, vem recebendo elogios por suas atuações pelo Botafogo. O jovem, que tem sido utilizado pelo técnico Martín Anselmi, destacou como está "vivendo um sonho" e ainda comentou sobre as brincadeiras de sua semelhança física com o jogador Álvaro Montoro.



"É uma honra a oportunidade de estar aqui, quero agradecer à comissão toda, a Deus, a minha família toda que me apoia. A gente trabalha dia a dia junto com eles, é uma oportunidade única, é só agradecer. Estou vivendo um sonho particularmente, acredito que todo mundo que está aqui comigo da base também. Vamos juntos, e terça-feira é o jogo da vida", afirmou, em entrevista à "Botafogo TV".

O atleta estreou pelo time profissional Botafogo na derrota para o Vasco por 2 a 0, no início de fevereiro. Desde então, ele vem sendo utilizado nos jogos do Campeonato Carioca.

Ele fez sua quinta partida na vitória contra o Bangu por 3 a 1 no último sábado (7), em jogo que valeu o título da Taça Rio. O jogador tem contrato até 2028, com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 448 milhões).



Arthur Novaes ainda comentou sobre as brincadeiras de como ele é parecido com Montoro. O volante discorda, mas admite que a piada já caiu nas graças do elenco. "Primeira semana de treino, quando a gente estava completando, esperando para ir para a Copinha, já começaram a falar 'Montorito', 'gêmeo', aí pegou, não teve jeito", disse.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (10), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da pré-Libertadores. A primeira partida terminou empatada em 1 a 1. Quem avançar garante uma vaga na fase de grupos da competição continental.