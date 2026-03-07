Martín Anselmi em ação durante o jogo entre Botafogo e Bangu, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/03/2026 21:55

"É um prazer poder trabalhar com eles, têm muito desejo de aprender, de melhorar. Querem entender o que está acontecendo e, no jogo, cumprem o que fizeram no treino. É um prazer comandar esses jovens, que são muito valentes ao representar o clube", iniciou o treinador, em entrevista coletiva.

"Os jogadores mais experientes ajudam, claro. Para eles, vai ficar a lembrança. Foram eles que enfrentaram o Boavista e que entraram em campo hoje. Quero felicitar e dar os parabéns a todo o clube e ao Rodrigo Bellão, que faz um grande trabalho nas categorias de base", completou.

O próximo compromisso será contra o Barcelona de Guayaquil, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela volta da terceira fase preliminar da Libertadores. "Vamos trabalhar e seguir com o planejamento. Será um jogo muito importante", disse Martín Anselmi.

No Equador, a ida terminou empatada em 1 a 1. Assim, o Botafogo precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Outras respostas de Martín Anselmi

. Como pretende dar sequência aos garotos ao longo da temporada?: "Eles são o futuro do Botafogo. Temos que tentar dar sequência para que façam parte do elenco. Vamos ter muitos jogos. Eles estão prontos. E se um deles estiver melhor do que um jogador experiente, apostarei. Eles têm fome para vestir essa camisa e vão competir por um lugar".

. Arthur Cabral: "A única coisa que nós podemos fazer e controlar é o trabalho. Todo o resto, não controlamos. Quando trabalhamos, as coisas chegam em algum momento. Fazer gol ou não fazer gol é um resultado, e o resultado é temporário. Um dia muda. Não é uma desculpa. Temos que trabalhar todos os dias para tentarmos ser melhores, quando perdemos, ganhamos, fazemos gols ou não. Tem que ter paciência. Hoje, ele trabalhou para a equipe. Poderia ter feito o gol dele, mas o Caio chegou antes".

. Reforços e gratas surpresas: "Quando as coisas não estão bem, surgem outras oportunidades. Então, acho que este momento duro que passamos, no qual tivemos que vender jogadores, não podíamos contratar e não tivemos tempo para inscrever alguns atletas no Carioca e na Libertadores, de tudo isso, tivemos boas notícias. Justino, Kadu, Villalba, entre outros. Ainda temos o jogo de terça e, depois, teremos mais jogadores para competir. A janela brasileira ainda fica aberta, pode acontecer qualquer coisa".

. Valor das vitórias e do troféu: "Imaginam se estivéssemos agora sem a taça. Não seria a mesma coisa. Ganhar não é fácil. Temos que valorizar todos os triunfos, é difícil. Fomos a Potosí, perdemos e viramos em casa. Em outras chaves, não conseguiram. Agora, temos certeza que jogaremos uma competição internacional. Claro que queremos ficar na Libertadores, queremos ser campeões. Dou muita importância ao título".

. Onde usar Edenilson?: "Conheço ele, trabalhamos juntos no Internacional. É um grande jogador e uma grande pessoa. Sua experiência vai nos ajudar. Ele pode jogar em qualquer posição do meio-campo. Para mim, é importante ter esse tipo de jogador no elenco. Ainda mais com a experiência que tem".



. Elenco em meio ao calendário: "Depois de terça, teremos um elenco mais cheio. É bom que Tucu consiga fazer 90 minutos. Estamos perto de recuperar Santiago Rodríguez, Marçal, Chris Ramos. Todos serão importantes".