Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Bangu, neste sábado (7). O duelo será às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, e vale o título da Taça Rio. Técnico do Glorioso, Martín Anselmi não deve usar força máxima no confronto.
A tendência é que o Alvinegro entre em campo com um time reserva. Uma provável escalação tem: Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Nathan Fernandes; Edenilson, Arthur Novaes, Lucas Villalba, Joaquín Correa e Caio Valle; Arthur Cabral.
Na decisão, não há vantagem para nenhum dos lados. O vencedor levará o troféu. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a definição do campeão será nos pênaltis.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Léo Linck e Raul; . Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Jhoan Hernández, Justino, Kadu, Mateo Ponte, Marquinhos, Vitinho e Ythallo; . Meio-campistas: Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Edenilson, Montoro e Newton; . Atacantes: Arthur Cabral, Arthur Izaque, Joaquín Correa, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan Fernandes.
