Vitinho em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/03/2026 14:26 | Atualizado 06/03/2026 14:33

Rio - Um dos destaques do Botafogo , Vitinho reforçou o sonho de disputar a Copa do Mundo. O lateral-direito revelou que encontrou com Davide Ancelotti recentemente, ex-técnico do clube e agora auxiliar da seleção brasileira, e mostrou estar na expectativa para ser convocado mais uma vez. No ano passado, ele foi chamado e correspondeu em duas oportunidades.

"Nos encontramos e conversamos um pouco, ele estava aqui (no Rio) passeando. Eu tive um bom trabalho com ele, aprendi muito. Sei que foi pouco tempo, poderia ter sido mais, mas o tempo que passamos juntos foi de aprendizado. E isso eu levo comigo. Em todos os lugares em que passei, aprendi. Eu agradeço a ele, espero que ajude a colocar o meu nome na lista", declarou o jogador, em entrevista à 'TNT Sports'.

O defensor analisou a briga por posição na Amarelinha e garantiu que dará o seu máximo para tentar representar o país no Mundial: "Acho que está em aberto. Sabemos da concorrência na seleção brasileira, são jogadores do mais alto nível. Acho que pelo trabalho que fiz lá, tenho chance".



"Venho trabalhando bastante no dia a dia, preparando mentalmente, fisicamente e tecnicamente para estar no meu melhor nível, para conseguir o meu objetivo", completou.

A próxima data Fifa será no fim de março, quando o Brasil terá amistosos contra França e Croácia. Depois, haverá ainda uma pausa antes do começo da Copa do Mundo, entre os dias 1º e 9 de junho. O torneio internacional começará em 11 de junho e terminará em 19 de julho.