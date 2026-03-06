Botafogo e Bangu vão duelar neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/03/2026 10:35

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a escala de arbitragem para a decisão da Taça Rio, entre Botafogo e Bangu. O responsável por comandar a partida neste sábado (7) será Yuri Elino Ferreira da Cruz.

Os auxiliares do juiz serão Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Thiago Rosa de Oliveira Esposito. No VAR estará Philip Georg Bennett.

A final acontecerá às 18h (de Brasília), no Nilton Santos. Não há vantagem para nenhum dos lados. Quem vencer, ficará com o troféu. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Confira a escala completa de arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito

4º árbitro: Mauricio Machado Coelho Junior

5ª árbitro: Fabiana Nobrega Pitta

Assessor: Jorge Fernando Rabello

VAR: Philip Georg Bennett

AVAR: Silbert Faria Sisquim

AVAR 2: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Observador de VAR: Jackson Lourenço Massarra dos Santos

Quality manager: Marcelo Silva Nascimento

