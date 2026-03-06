Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a escala de arbitragem para a decisão da Taça Rio, entre Botafogo e Bangu. O responsável por comandar a partida neste sábado (7) será Yuri Elino Ferreira da Cruz.
Os auxiliares do juiz serão Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Thiago Rosa de Oliveira Esposito. No VAR estará Philip Georg Bennett.
A final acontecerá às 18h (de Brasília), no Nilton Santos. Não há vantagem para nenhum dos lados. Quem vencer, ficará com o troféu. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Confira a escala completa de arbitragem
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistente 1: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito 4º árbitro: Mauricio Machado Coelho Junior 5ª árbitro: Fabiana Nobrega Pitta Assessor: Jorge Fernando Rabello VAR: Philip Georg Bennett AVAR: Silbert Faria Sisquim AVAR 2: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho Observador de VAR: Jackson Lourenço Massarra dos Santos Quality manager: Marcelo Silva Nascimento
