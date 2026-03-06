Botafogo e Bangu vão duelar neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a escala de arbitragem para a decisão da Taça Rio, entre Botafogo e Bangu. O responsável por comandar a partida neste sábado (7) será Yuri Elino Ferreira da Cruz.
Os auxiliares do juiz serão Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Thiago Rosa de Oliveira Esposito. No VAR estará Philip Georg Bennett.  
A final acontecerá às 18h (de Brasília), no Nilton Santos. Não há vantagem para nenhum dos lados. Quem vencer, ficará com o troféu. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. 

Confira a escala completa de arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Assistente 1: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito
4º árbitro: Mauricio Machado Coelho Junior
5ª árbitro: Fabiana Nobrega Pitta
Assessor: Jorge Fernando Rabello
VAR: Philip Georg Bennett
AVAR: Silbert Faria Sisquim
AVAR 2: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Observador de VAR: Jackson Lourenço Massarra dos Santos
Quality manager: Marcelo Silva Nascimento
fotogaleria
Botafogo e Bangu vão duelar neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos
Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025, vindo do Benfica
Flávio Tinoco acredita que pode surpreender
Anselmi