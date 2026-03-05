Dantas em campo pelo NovorizontinoDivulgação / Novorizontino
Chegada de venezuelano não inibe desejo do Botafogo de contratar Dantas
Jogador, de 21 anos, pertence ao Novorizontino
Neto dá aval e aguarda acordo entre Botafogo e Corinthians por empréstimo
Alvinegro busca aliviar a folha salarial e colocou o goleiro na lista de transferência
Retorno de Júnior Santos aumenta concorrência no ataque do Botafogo
Campeão da Libertadores volta ao Alvinegro após uma temporada no Atlético-MG
Ferraresi desembarca no Rio para realizar exames e assinar com Botafogo
Zagueiro venezuelano assinará contrato com o clube alvinegro até o fim de 2026
Igor Jesus ressalta amor pelo Botafogo: 'Clube que vou levar para o restante da vida'
Atacante deu entrevista após empate do Nottingham Forest com o Manchester City
Júnior Santos chega ao Rio e celebra o carinho da torcida do Botafogo
Ele vai assinar por empréstimo com o Glorioso
