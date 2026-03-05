Dantas em campo pelo Novorizontino - Divulgação / Novorizontino

Publicado 05/03/2026 16:13

Rio - A contratação de Nahuel Ferraresi, de 27 anos, que estava no São Paulo não fará o Botafogo desistir da contratação de Dantas, de 21 anos, do Novorizontino. O Alvinegro continua negociando com o clube paulista em busca de um desfecho positivo. As informações são do jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF".

O Novorizontino vê o jogador valorizado e está tentando ter um maior lucro na negociação. Fluminense e Corinthians, que também manifestaram interesse no defensor, acabaram se retirando das conversas.

A contratação de reforços para a zaga é prioridade no clube carioca. O Botafogo tentou outros nomes como Marco Di Cesare, do Racing, porém, não houve sucesso nesta negociação.

Nahuel Ferraresi, de 27 anos, que estava no São Paulo, será emprestado até o fim do ano ao clube carioca. A operação prevê uma opção de compra por 5 milhões de euros (R$ 30,3 milhões na cotação atual). O Alvinegro também vai arcar com a totalidade dos salários do venezuelano durante o empréstimo.