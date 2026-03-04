Neto em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo poderá liberar um dos seus três goleiros para aliviar a folha salarial do elenco. De acordo com informações da "ESPN", o Alvinegro avalia a possibilidade de Léo Linck ou Raul ou Neto deixarem o clube carioca em breve.
Neto, de 36 anos, está na mira do Corinthians. O clube paulista fez uma proposta de empréstimo pelo veterano e as partes estão conversando sobre a possibilidade.
Atualmente, o Timão tem Hugo Souza, de 27 anos, como titular e peça fundamental no elenco. Porém, o goleiro tem recebido sondagens do exterior e poderá ser negociado depois da Copa do Mundo.
Neto chegou ao Botafogo no ano passado, quando John negociava sua saída do clube carioca para o futebol inglês. No total, ele defendeu o Alvinegro em oito partidas somando 2025 e 2026. Na atual temporada, o goleiro vem oscilando bastante e perdeu a condição de titular absoluto.