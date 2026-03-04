Neto em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo admite liberar goleiro para aliviar folha salarial
Corinthians tem interesse na contratação de Neto
Júnior Santos chega ao Rio e celebra o carinho da torcida do Botafogo
Ele vai assinar por empréstimo com o Glorioso
Bastos volta a se destacar e engata sequência no Botafogo
Zagueiro foi o líder de ações defensivas do Alvinegro contra o Barcelona de Guayaquil
Botafogo encaminha a contratação de zagueiro do São Paulo
Jogador, de 27 anos, deve ficar emprestado até o fim do ano
Anselmi é atingido por pedra de gelo no jogo contra Barcelona de Guayaquil
Apesar do susto, técnico do Botafogo não se feriu
Anselmi explica ajustes que fizeram o Botafogo melhorar no segundo tempo
Glorioso chegou ao gol do empate com o Barcelona de Guayaquil na etapa complementar
