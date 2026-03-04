Bastos em ação no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/03/2026 15:55

Rio - Após sofrer com lesões na última temporada, Bastos deu a volta por cima e voltou a ter sequência no Botafogo. O zagueiro angolano, de 34 anos, liderou o sistema defensivo no empate contra o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 , nesta última terça-feira (3), em Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.

Bastos foi o líder do Botafogo em ações defensivas no empate com o Barcelona de Guayaquil. Ao todo, foram dez ações defensivas, incluindo três desarmes e cinco cortes. Além disso, ele venceu sete de nove duelos contra os adversários e não sofreu nenhum drible durante os 90 minutos, de acordo com as estatísticas do "SofaScore".

Mesmo apresentando sinais de recuperação dos problemas físicos no joelho esquerdo, Bastos tem recebido uma atenção especial no Botafogo. Titular nos três clássicos do Carioca e nos três jogos da Libertadores, o zagueiro foi poupado das partidas do Brasileirão e da Taça Rio. A comissão técnica de Martin Anselmi trata o jogador com cautela e o considera peça importante.

Um dos destaques do Botafogo em 2024, Bastos sofreu com problemas físicos no ano passado. O zagueiro praticamente não entrou em campo por causa de uma lesão complexa no joelho esquerdo. Após se lesionar em fevereiro contra o Nova Iguaçu e tentar tratamento conservador, ele passou por cirurgia na Itália em julho, agravou a lesão e só voltou a treinar com o grupo no início de 2026.

Na temporada atual, Bastos atuou em seis jogos, sendo três no Carioca e outros três na Libertadores. O zagueiro foi titular e atuou 90 minutos nos clássicos contra Vasco e Fluminense, além de 83 minutos no contra o Flamengo, pelo estadual. Já na competição continental, atuou os 90 minutos nos dois jogos contra o Nacional Potosí, da Bolívia, e no primeiro duelo contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (7), às 18h (de Brasília), contra o Bangu, no Nilton Santos, pela final da Taça Rio. Dono de melhor campanha na Taça Guanabara, o Alvinegro terá o direito de ter o mando de campo na decisão contra o Alvirrubro. Em caso de empate no tempo normal, o jogo será decidido nos pênaltis.